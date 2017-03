Türkisch-niederländische „Kuh-Krise“ Ausgewiesene Kühe „stehen der Gülle Bewegung nahe“

Von Jonas Schöll 16. März 2017 - 14:49 Uhr

Die Krise zwischen der Türkei und den Niederlanden nimmt kuriose Formen an.Foto: dpa

Mit der Ausweisung von Kühen erreicht die Krise zwischen der Türkei und den Niederlanden einen bizarren Tiefpunkt. Das Netz reagiert mit Sarkasmus und Spott.

Stuttgart - Die diplomatische Krise zwischen der Türkei und den Niederlanden hat jüngst seltsame Züge angenommen. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist angespannt, seitdem vergangene Woche ein geplanter Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu untersagt worden war.

Für weiteren Zündstoff zwischen beiden Ländern sorgte die Ankündigung eines türkischen Züchterverbands, eine Gruppe niederländischer Kühe aus Protest des Landes zu verweisen. Auch im Internet schlägt die türkisch-niederländische Kuh-Krise hohe Wellen. Etliche Nutzer spotten über das Verhalten der Türkei und stürzen sich in Sarkasmus. In Anspielung an die „Gülen-Bewegung“, das Feindbild Nummer Eins des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, heißt es etwa:

Leser auf Facebook: "Kein Wunder. Denn die Kühe stehen ja auch der Gülle Bewegung nahe. War doch nur eine Frage der Zeit..." #erdogan #kühe— Mira Nagar (@MiraFlensburg) March 16, 2017

Die Niederlande und die Türkei erleben derzeit die schwerste Krise ihrer Beziehung, nachdem Ankara auf die Absage türkischer Wahlkampfauftritte mit wüsten Vorwürfen reagiert hatte. Viele Twitter-Nutzer nehmen darauf direkt Bezug:

#Türkei weist Holstein-Kühe in die #Niederlande aus. Mal sehen, ob es dafür eine Landeerlaubnis gibt. https://t.co/j99HbqCvwc— Markus Preiß (@markuspreiss) March 16, 2017

Die Niederlande werden sich schon um die ausgewiesenen Kühe kümmern. So multikuhlti ist das Land immer noch.— Frank (@Kittypunk7) March 16, 2017

Wilders geschlagen, die Sonne scheint, Trump bekommt auf die Finger, Kühe wohlbehalten in Niederlande zurück! Der Tag könnte schön werden — Michael Lotz (@BGM_ML) March 16, 2017

So richtig einschüchternd scheint das Verhalten der Türkei nicht zu sein. Viele User machen sich eher mit einem Augenzwinkern über die „harten Sanktionen“ aus Ankara lustig.

"Die Türkei zerquetscht Orangen!"



"Die Türkei schickt 40 Kühe zurück in die Niederlande!"



Sind das jetzt schon diese harten Sanktionen?— Pöbeline (@TariTarina) March 16, 2017

#Erdogan beweist das er kein wirksames Druckmittel gegen die Niederlande hat, deswegen müssen jetzt schon Kühe dran glauben.— Ben Utzer (@utzer) March 16, 2017

Die Kühe, die von Erdogan ausgewiesen wurden, müssen glücklich sein..

Endlich Freiheit! #Niederlande— dogala (@Bilal_Dogala) March 16, 2017

An alle #Türkei Touristen,

machen sie in der Öffentlichkeit nicht Muh!

Sie sitze umgehend im nächsten Flieger Richtung #Niederlande.

Kühe— millitant0815 (@millitant0815) March 15, 2017

Auch auf den Facebook-Seiten unserer Zeitung machen viele Menschen ihrem Unmut – teils mit bissigem Humor – über die türkisch-niederländische Kuh-Krise Luft. Einige Beispiele: