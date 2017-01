Trickbetrüger in Stuttgart Falscher Polizist erbeutet Schmuck

Von Christine Bilger 19. Januar 2017 - 09:21 Uhr

Wenn sich ein Anrufer als Polizist ausgibt, rät die Polizei trotzdem zu großer Vorsicht.Foto: dpa

Ein Telefonbetrüger legt einen Senior herein. Die Polizei verzeichnet eine ganze Welle solcher Taten in Stuttgart – in den meisten Fällen durchschauen die Opfer die Masche aber rechtzeitig.

Stuttgart - Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgegeben hat, hat am Mittwoch fast den gesamten Schmuck eines 77-jährigen Stuttgarters erbeutet. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Bis zum Mittwochabend zeigten 15 weitere Senioren an, dass jemand versucht habe, sie mit der gleichen Masche hereinzulegen. Die Polizei ist alarmiert ob dieses massiven Aufkommens der Betrugsmasche.

15 Anrufe werden am Mittwoch angezeigt

Die Masche ist nicht neu. Seit ein paar Monaten registriert die Polizei immer wieder Anzeigen von überwiegend älteren Menschen, die berichten, dass ein angeblicher Polizist sie angerufen habe. So auch im vorliegenden Fall. Mit der Geschichte, die Polizei habe eine Bande festgenommen und müsse nun die Wertsachen und das Bargeld des 77-Jährigen aus dem Stuttgarter Norden sicherstellen, überzeugte ein Anrufer das Opfer. Er wurde angewiesen, alles in einen Beutel zu packen und zur Abholung bereitzuhalten.

Der Senior übergab den eingepackten Schmuck an einen Boten. Erst im Nachhinein schöpfte er Verdacht und zeigte den Betrug an. 15 weitere potenzielle Opfer witterten die krumme Nummer, als bei ihnen das Telefon mit vermeintlichen Polizisten am anderen Ende klingelte.

Polizei warnt eindringlich vor der Masche

Bei der Polizei klingeln nun die Alarmglocken angesichts dieser Vielzahl von Fällen. Es sieht so aus, als ob die Betrüger es zurzeit gezielt auf Stuttgarter Seniorenabgesehen hätten. Die Methode, Wertsachen abzuholen, gibt es bei der Polizei nicht. Wer Zweifel habe, solle sich immer umgehend bei der Polizei melden, entweder beim zuständigen Polizeirevier, oder bei der Notrufzentrale unter 110. In der vergangenen Woche waren ebenfalls mehrere Versuche gemeldet worden. Man solle sich auch nicht dadurch in die Irre leiten lassen, dass in der Anzeige des Telefons eventuell eine echt wirkende Nummer der örtlichen Polizei stehe. Betrüger haben technisch die Möglichkeit, eine falsche Nummer anzeigen zu lasen.

Für Aufsehen sorgte vergangene Woche der Anruf eines mutmaßlichen Betrügers, der in der Telefonzentrale des Stuttgarter Polizeipräsidiums landete.