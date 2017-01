Tödlicher Unfall in Österreich 18-Jährige verbrennt im Auto

Von red/dpa 15. Januar 2017 - 15:34 Uhr

In Oberösterreich ist eine 18-Jährige bei einem Autounfall ums Leben gekommen.Foto: dpa

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist in Österreich auf schneeglatter Straße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Beide Fahrzeuge fingen sofort Feuer.

Aigen-Schlägl - Eine junge Autofahrerin ist in Österreich in ihrem Wagen verbrannt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war die 18-Jährige in Aigen-Schlägl in Oberösterreich auf schneeglatter Straße in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Beide Autos fingen sofort Feuer.

Während sich die 49-jährige Fahrerin des anderen Wagens noch selbst schwer verletzt befreien konnte, kam für die 18-Jährige jede Hilfe zu spät. Warum die beiden Fahrzeuge so schnell Feuer fingen, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.