The xx auf Tour Tröstlich und tanzbar mit neuem Album

Von ps 21. Februar 2017 - 12:14 Uhr

Die britische Band The xx ist mit ihrem neuen Album „I See You“ auf Tour. Die jungen Indie-Pop Musiker haben erst in Mailand gespielt, bevor es weiter nach Frankreich und Deutschland geht.





8 Bilder ansehen

Stuttgart/Mailand - Die Band The xx ist auf Tour und hat am Montag auf der Bühne in Assago (Mailand) gestanden. Vier Jahre nach ihrem zweiten Album Coexist durften sich Fans der Londoner Band freuen: The xx ist endgültig zurück mit dem neuen Album „I See You“ und einer Welttournee.

Mehr zum Thema

Am Montag spielte das Trio in Mailand. Sängerin und Gitarristin Romy Madley Croft, Bassist Oliver Sim und Sound-Architekt Jamie xx kommen auf ihrer Tour auch nach Deutschland. Am 24. Februar tritt die Indie-Pop-Rock-Band in München auf, anschließend geht es weiter nach Berlin, Frankfurt und Düsseldorf.

Tröstlich und tanzbar

Die junge, britische Popgruppe genießt viel Wohlwollen der Kritiker. Nach einer längeren Pause trafen sich die Musiker und beschlossen, sich von Überlegungen zu befreien, wie The xx zu klingen hat. Heraus kam ein neues Album, das genauso unaufdringlich und tröstlich ist, wie man es von ihnen kennt, allerdings ein wenig aufgelockerter und mit tanzbaren, ansteckenden Beats. In Deutschland ist es bis and die Spitze der Charts geklettert.