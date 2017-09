Tauberbischofsheim Unbekannte werfen Säure in Fitnessstudio

Von red/dpa 20. September 2017 - 20:02 Uhr

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die Buttersäure in ein Fitnesstudio geworfen haben. Foto: dpa/Symbolbild

Unbekannte haben zwei Flaschen mit einer übel riechenden Flüssigkeit in ein neues Fitnesstudio in Tauberbischofsheim geworfen. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Tauberbischofsheim - Unbekannte haben zwei Flaschen mit Säure in ein neues Fitnessstudio in Tauberbischofsheim geworfen und so mehrere Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei waren in der Nacht zum Mittwoch zwei Flaschen mit einer übelriechenden Flüssigkeit durch ein offenes Fenster des Gebäudes geworfen worden. Eine der Flaschen zerbarst demnach, die andere wurde beschädigt, so dass sich die Dämpfe ausbreiten konnten.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um sogenannte Buttersäure. Sieben Menschen klagten demnach am Morgen über Atemwegsreizungen und wurden vermutlich leicht verletzt. Die Feuerwehr analysierte den Stoff und lüftete die Räume. Sie sollten demnach erst noch offiziell eröffnet werden.