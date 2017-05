Tatort aus Ludwigshafen Kein klassischer Nachfolger für Kommissar Kopper

Von red/dpa 11. Mai 2017 - 14:31 Uhr

Ein Bild, das es in den neuen „Tator“-Folgen aus Ludwigshafen so nicht mehr zu sehen geben wird.Foto: dpa

Dass „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal zukünftig ohne ihren Kollegen Mario Kopper ermitteln wird, ist nichts Neues. Neu ist aber die Antwort auf die Frage, wer dessen Nachfolger wird.

Mainz - Nach dem Abschied von „Tatort“-Kommissar Mario Kopper (Andreas Hoppe) wird Profilerin Johanna Stern (Lisa Bitter) eine größere Rolle im ARD-Krimi aus Ludwigshafen einnehmen. „Sie ist ja schon seit geraumer Zeit Teil des Teams geworden“, sagte Peter Boudgoust, Intendant des Südwestrundfunks (SWR), am Donnerstag in Mainz.

„Ich würde jetzt nicht sagen, sie löst Kopper ab, sie hat ja auch eine andere Funktion.“ Er betonte aber mit Blick auf vergangene Folgen: „Sie tritt immer mehr in Erscheinung.“ Dass es nicht mehr klassisch zwei Kommissare gebe, sei eine Ablösung des alten Bildes „von zwei harten Hunden“, die durch die Großstadt streifen.

Die deutschlandweit dienstälteste „Tatort“-Kommissarin, Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), ermittelt weiter. Odenthal, seit 1989 im Dienst, muss nach 21 gemeinsamen Jahren und 56 Filmen ohne ihren Kollegen weitermachen. Der letzte „Tatort“ mit Kopper ist nach Angaben des Senders um Weihnachten herum geplant, hat aber beim SWR-Sommerfestival am 9. Juni in Mainz ab 20 Uhr Premiere.

In dem Film will Kopper einem verzweifelten Jugendfreund helfen, findet sich aber im Fokus der Mafia wieder. Hoppe hat seit 1996 als Halb-Italiener Kopper an der Seite von Odenthal ermittelt. Im jüngsten Krimi „Babbeldasch“ im Februar hatte er nur einen Kurzauftritt.

Neues „Tatort“-Team aus dem Schwarzwald

Im Schwarzwald geht voraussichtlich im Herbst das neue „Tatort“-Team mit den Schauspielern Hans-Jochen Wagner und Eva Löbau auf Verbrecherjagd. Die erste Folge, der „Tatort - Schwarzwald“, spielt im Hochschwarzwald, wo der Tod eines Mädchens und das Verschwinden eines Jungen in einer kleinen Siedlung Trauer, Angst und eine Suche auslösen.

Zur zentralen Einheitsfeier am 3. Oktober in Mainz plant der SWR unter anderem fünf Stunden Sondersendung mit der Übertragung von Gottesdienst und Festakt. Für Mitte November ist die Ausstrahlung eines Porträts von Tennis-Star Boris Becker vorgesehen, der dann 50 Jahre alt wird.