Taktikanalyse zu VfB gegen Würzburg Verbindungsprobleme im VfB-Zentrum

Von Jonas Bischofberger 19. Dezember 2016 - 11:59 Uhr

Taktikblogger Jonas Bischofberger analysiert die VfB-Partie gegen Würzburg und erklärt, warum Stuttgart geschwächelt hat.



Würzburg - Zum Saisonabschluss beschreitet der VfB Stuttgart taktisch noch einmal neue Wege, kann aber gegen besser eingespielte und flexiblere Würzburger wenig ausrichten.

• suboptimale Mané-Rolle und tiefe Sechser sorgen für Zweiteilung

• Würzburg spielt den flexibleren Fußball

• Wolfs Umstellung auf 4-1-4-1 bringt offensiv nur leichte Besserung und schwächt die Defensive

Die Aufstellung, mit der der VfB ins Spiel startete, beinhaltete zwei größere Überraschungen: Zum einen bildeten Pavard und Hosogai zum ersten Mal gemeinsam die Doppelsechs, während Christian Gentner leicht angeschlagen draußen saß. Davor spielte Carlos Mané auf der Zehn, weshalb Maxim erneut auf Linksaußen ausweichen musste. Vor allem letztere Maßnahme wollte nicht so recht greifen, doch die Probleme des VfB gingen über die suboptimale Rollenverteilung hinaus.

Stuttgart erneut zweigeteilt

Der gelernter Flügelspieler Mané bewegte sich nicht aktiv genug zum Ball und zu den Mitspielern, daher konnte er über das ganze Spiel hinweg nur wenig Präsenz entwickeln. Da die Sechser zudem sehr tief spielten, fehlten den Stuttgartern die Verbindungen durchs offensive Mittelfeld. So bildete sich auch die VfB-typische Zweiteilung zwischen Aufbauspielern und Offensivreihe. Angriffe mussten ohne Optionen für kurze Rückpässe und Verlagerungen ruckartig durchgespielt werden und gerieten immer wieder ins Stocken. Das eigentlich gute Aufbauspiel des VfB konnte daher kaum in Chancen umgemünzt werden.

Würzburg aktiv und flexibel

Hollerbachs Würzburger hingegen machten einen überaus organischen und eingespielten Eindruck. Gegen den Ball formierten sie sich in einem flexibel interpretierten, kompakten und aggressiven 4-4-2. Meist rückte einer der Sechser auf Pavard oder Hosogai heraus, während die beiden Spitzen versuchten, den VfB nach außen zu leiten. Manchmal schob Daghfous noch mit ins Zentrum und übernahm den übrig gebliebenen Sechser. Zusammengehalten wurde das ganze vom exzellent pressenden Tobias Schröck.

Das Würzburger Offensivspiel überzeugte ebenfalls. In hohen Zonen stellten sie viel Präsenz in Ballnähe her, indem Daghfous einrückte, einer der Sechser nachschob und Schröck sich ausweichend dazu gesellte. Ihre Angriffe spielten sie häufig mit direkten Weiterleitungen aus, um ihre guten Dribbler Daghfous, Rama und Soriano mit Dynamik ins Spiel zu bringen. Dabei zeigte Würzburg im Kollektiv ein gutes Gefühl für die Strukturen und Abläufe, sodass sie auch enge Situationen gewinnbringend auflösen konnten.