Tag der Offenen Moschee Muslime öffnen Moscheen für Besucher

Von red/dpa/lsw 30. September 2016 - 10:25 Uhr

Besucher können am 3. Oktober Moscheen in Baden-Württemberg besuchen.Foto: dpa

Moscheen in Baden-Württemberg öffnen am kommenden Montag ihre Pforten für Besucher. Damit will der Zentralrat der Muslime die Zugehörigkeit der Muslime zur deutschen Einheit zum Ausdruck bringen.

Stuttgart - Moscheen in zahlreichen Städten und Gemeinden Baden-Württembergs öffnen am kommenden Montag ihre Pforten für interessierte Bürger. Der bundesweite Tag der Offenen Moschee wird seit 1997 am Tag der Deutschen Einheit veranstaltet.

Wie es vom Zentralrat der Muslime heißt, soll dieser bewusst gewählte Zeitpunkt das Selbstverständnis der Muslime als Teil der deutschen Einheit und ihre Verbundenheit mit der Gesamtbevölkerung zum Ausdruck bringen. Deutschlandweit sind nach Angaben des Zentralrats bis zu 1000 Moscheen geöffnet. Mit Führungen, Podiumsdiskussionen oder Ausstellungen präsentieren sich auch zahlreiche Gotteshäuser im Südwesten.

In diesem Jahr steht der Tag der Offenen Moschee unter dem Motto „Hdschra - Migration als Herausforderung und Chance“ und fällt in eine Zeit, die durch intensive Diskussionen rund um das Thema Islam geprägt ist. Auch Übergriffe auf die Gotteshäuser werden immer wieder gemeldet. So wurde etwa Ende September die Moschee der Türkisch Islamischen Gemeinde in Schwäbisch Gmünd von Unbekannten mit Hakenkreuzen und Beleidigungen beschmiert. Die Gemeinde will die Moschee dennoch am Montag für Besucher öffnen.