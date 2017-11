Suchaktion in Stuttgart-Sillenbuch Wer kann diesem Teddy helfen?

Von car 17. November 2017 - 13:26 Uhr

Das Suchplakat hängt an mehreren Ecken in Sillenbuch. Foto: Holowiecki

Irgendwo in Stuttgart-Sillenbuch schläft vermutlich ein Kind schlecht, weil es sein Kuschelbärchen verloren hat. Gefunden hat es eine Frau, die Mitleid hatte – und eine ungewöhnliche Suche im Stadtbezirk gestartet hat.

Sillenbuch - Bei RTL sucht Bauer Frau und Adam Eva, in Sillenbuch sollen Bärchen und Kind zusammengeführt werden. Seit Kurzem hängt am Laternenmast an der Stadtbahn-Haltestelle Sillenbuch an der Kirchheimer Straße ein Fahndungsaufruf– bezeichnenderweise gegenüber der Polizeiwache. „Teddybär sucht sein Kind“, heißt es dort, und alle Eltern wissen sofort um die Brisanz einer solchen Meldung. Denn irgendwo wird sich ein kleiner Mensch bitterlich in den Schlaf weinen, weil das Bärle verloren gegangen ist.

Auch der schon etwas abgekuschelte Spielzeug-Begleiter scheint über die Zwangstrennung betrübt zu sein. „Ich bin ein Steiffbär und habe eine gelbe Kapuzenjacke an. Mein Kind fehlt mir“, klagt der einsame Plüschgeselle auf dem Plakat.

Sie habe das selbst schon durchgemacht

Auch Christiane Rouger, der Finderin, war sofort klar gewesen: Mensch und Stofftier müssen wieder vereint werden. Entdeckt hat sie den kinderlosen Bären an der Kleinhohenheimer Straße in der Nähe des Reformhauses. „Ich habe zwei Kinder. Ich habe das selbst schon mal durchgemacht. Es ist ein Drama für die ganze Familie, vor allem, wenn das Kind dann nicht schlafen kann“, sagt die 40-Jährige. Deswegen hat sie auch einigen Aufwand betrieben. Das Suchplakat hängt an mehreren Ecken in Sillenbuch, unter anderem am Kindergarten. Bislang hat nicht aber niemand gemeldet. Christiane Rouger gibt die Hoffnung dennoch nicht auf – immerhin wäre jetzt in der Vorweihnachtszeit eine Bär-Kind-Zusammenführung besonders schön.

Wer weiß, wem der Teddybär gehören könnte, kann sich telefonisch bei Christiane Rouger melden: 0176/39 44 05 90.