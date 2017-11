Stuttgarter über Jamaika-Aus “Man sollte lieber einen gemeinsamen Nenner finden“

Von red 20. November 2017 - 15:16 Uhr

An diesem Tag spielt Politik selbst in der Stadtbahn eine Rolle, denn die Gespräche zu einer Jamaika-Koalition sind gescheitert. Wie nun im Bundestag eine Regierung gebildet werden kann, ist offen. Was sagen Menschen in Stuttgart dazu?

Stuttgart - Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen hat die Suche nach den Schuldigen begonnen. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn etwa warf Christian Lindner Unreife vor. Der FDP-Chef hatte die Gespräche mit der Begründung abgebrochen, nicht zu regieren sei besser als falsch zu regieren.

Wie sehen Menschen in Stuttgart das Aus der Gespräche? Und was wünschen sie sich nun für die Zukunft? StuggiTV hat sich mit der Videokamera in der Innenstadt umgehört. Sehen Sie die Antworten der Stuttgarter in der Video-Umfrage.