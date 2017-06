Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival Und jetzt gehört die Stadt den Kindern

Von Wolf-Dieter Obst 24. Juni 2017 - 17:46 Uhr

Seit Samstag ist die Innenstadt fest in der Hand der Kinder und Familien. Rund um den Schlossplatz und den Eckensee findet an diesem Wochenende nämlich das Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival statt.





Stuttgart - Tanzen mit den vielen Maskottchen auf der Bühne - das macht auch Leni Spaß. Die Vierjährige macht ja schon Ballett und Turnen im Verein. Und sie ist die Tochter von Fred-Jürgen Straubinger, dem Präsidenten des Sportkreises Stuttgart. Nur das Klettergerüst der Akrobaten von Parkour ist ihr ein bisschen zu hoch: „Das will ich nicht machen“, sagt sie ihrem Papa. Auf seinem Arm ist es auch nicht schlecht beim Rundgang über Schlossplatz und Eckensee beim 15. Kinder- und Jugendfestival Stuttgart.

Seit Samstag ist die Stuttgarter Innenstadt fest in der Hand der Kinder und Familien. Die Invasion wurde offiziell ausgerufen von City-Managerin Bettina Fuchs: „Nehmt eure Stadt in die Hand, probiert alles aus!“ Auf 50 000 Quadratmetern bieten 45 Vereine mehr als 120 Mitmachaktionen. Und strahlendes Sonnenwetter. Da strahlen auch die Veranstalter von Sportkreis Stuttgart, City Initiative Stuttgart (CIS), Agentur KMR und Stuttgarter Zeitung.

Heiß ist es in der City

„Wir brauchen starke und gesunde Jugendliche“, sagt Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer, „und diese Veranstaltung ist ein großer Beitrag dazu.“ In einer Zeit, in der Kinder immer öfter Bewegungsprobleme hätten, sei dies enorm wichtig. Bewegung allerorten: Die Seilbahn über den Eckensee, die Wurftorwand der American Footballer, der Pumpenkurs für Rollerfahrer des Deutschen Alpenvereins Sektion Schwaben.

Heiß ist es in der City. Wie damals vor 15 Jahren, als alles begann. Als der damalige Sportkreisvorsitzende Werner Schüle bange gefragt wurde, wie denn das Wetter würde. „Das wird bestens“, hatte er gesagt und seinen Ruf als Wetterprophet begründet. „Ich wünsche uns ein weiter tolles Wetter“, sagt Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, „auch wenn es den Maskottchen sehr heiß werden dürfte.“

Es ist Zeit, Geheimnisse zu verraten. Etwa, wer unter all den Maskottchen steckt. Biene Maja, Pinguin Paul, dem AOK-Jolinchen, dem Bär der Aktion Kinder im Krankenhaus - oder: Hugo, das Schlossgespenst im Alten Schloss. Darunter steckt Katharina, 19 Jahre, Mitarbeiterin beim Jungen Schloss. Wie lange sie aushalten muss? „Eine halbe Stunde vielleicht noch“, sagt das Gespenst.

Bei der Kinderkochschule gibt es auch ein Geheimnis

Bei der Kinderkochschule der Stuttgarter Zeitung gibt es auch ein Geheimnis. Wie schafft es Zauberer Peter „Luigi“ Jagusch, einen Löffel in den Mund zu nehmen und eine Gabel herauszuziehen? Luigi verrät: „Man braucht einen guten Zahnarzt.“

Und einen guten Appetit! Noel und Jannik, zwei Neunjährige aus Berglen im Rems-Murr-Kreis, sind schon das dritte Jahr in der Kinderkochschule von Andrea Lange und Florian Fleischmann. „Das ist cool und die Mitarbeiter sind nett“, sagt Noel. „Wenn man es selber macht, schmeckt’s besser“, sagt Jannik. Sein Papa Marius Lenhardt leidet: „Da kriegt man nichts ab, keine Chance.“

Übrigens: Der Nachtisch, Pfannkuchen mit Früchten, das ist der Renner. Weil das für die Neun- und Zehnjährigen ist, und die sind offenbar im richtigen Alter fürs Kochen. „Das ist auffällig“, sagt Kochschulemacher Florian Fleischmann, „wir haben sehr viele Wiederholungstäter.“

Sonntag ist der große Slackline-Tag

Und plötzlich Panik. Sicherheitsmann Patrick Rieckmann weiß nicht, wie ihm geschieht, als „Tausende kreischende 14-jährige“ auf einen Jungen stürzen. Zusammen mit einem Helfer versucht er den Jungen zu schützen und rettet ihn ins Café Künstlerbund. Die Polizei fährt auf. „Ich dachte erst, das wäre Justin Bieber“, sagt Rieckmann. Es ist aber nur der aus Youtube bekannte Jounes Amiri. Das Café wird über eine Stunde von den Teenies belagert.

Wer die Seilbahn über den Eckensee nutzen will, braucht viel Geduld. Die achtjährige Elisabeth aus Stuttgart wartet am Nachmittag lange in der Schlange. „55 Minuten“, sagt sie. „Und das in der gleißenden Sonne“, ergänzt ihr Papa. Deshalb hätten Mütter Platzhalter gespielt - „und sind dafür leider beschimpft worden“.

Sonntag ist der große Slackline-Tag - mit den Meisterschaften der Spannseil-Akrobaten. Organisator Bernd Lohmüller freut sich auf Meister aus Chile, Japan und USA. Und darauf, dass die Ausrichter unter einem Riesenbaum schön im Schatten stehen. Nur die Sportler auf dem Seil werden in der Sonne schwitzen.