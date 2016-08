Stuttgarter Kickers verlieren mit 0:2 Nichts zu holen in Kassel

Von StZ 30. August 2016 - 21:49 Uhr

„Der Gegner hat all das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt Kickers-Trainer Alfred Kaminski.Foto: Pressefoto Baumann (Archivbild)

Die Stuttgarter Kickers zeigen eine schwache Vorstellung gegen den KSV Hessen Kassel – und verlieren mit 0:2. Das sind keine guten Voraussetzungen für das Derby gegen Ulm.

Stuttgart - Wer gedacht hatte, der erste Saisonsieg würde dem Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers Auftrieb geben, der wurde am Dienstagabend im Auestadion bitter enttäuscht: Beim KSV Hessen Kassel verloren die Blauen vor 2042 Zuschauern völlig verdient mit 0:2 (0:1). Entsprechend angefressen war Alfred Kaminski: „Der Gegner hat all das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten“, schimpfte der Kickers-Trainer, „wir haben viel zu spät angefangen, aggressiv und mit hoher Laufbereitschaft zu spielen.“

Vor der Pause waren die Kickers den Nordhessen kämpferisch und spielerisch unterlegen. Kassel erarbeitete sich ein Chancenplus und ging durch einen Kopfballtreffer von Tobias Damm (27.) in Führung. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison war dem Gegentor ein Fehler auf der linken Seite vorausgegangen. Zwar hatten die Kickers durch Yannick Thermann (9.) eine ganz dicke Chance zur Führung, doch er scheiterte an Keeper Niklas Hartmann.

In der zweiten Halbzeit spielten die Kickers zwar überlegen, im Strafraum konnten sie sich aber nicht durchsetzen. Der Freistoßtreffer von Sascha Korb zum 2:0 (53.) aus spitzem Winkel bedeutete deshalb bereits den Endstand. „Meine Elf dachte wohl, erneut einen Rückstand aufzuholen zu können, doch das klappt eben nicht immer“, sagte Kaminski. Bereits an diesem Freitag (19 Uhr) kommt Aufsteiger SSV Ulm 1846 ins Gazistadion.