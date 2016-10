Stuttgarter Kickers Verein trennt sich offenbar von Michael Zeyer

Von Jürgen Frey 20. Oktober 2016 - 12:10 Uhr

Michael Zeyer (links) soll anscheinend die Stuttgarter Kickers verlassen.Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben zu einer kurzfristigen Pressekonferenz eingeladen. Offenbar will sich der Verein vom Sportdirektor Michael Zeyer trennen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers hinken in der Fußball-Regionalliga den Erwartungen hinterher. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass es erste Konsequenzen gibt und der aktuelle Tabellen-Siebte und Sportdirektor Michael Zeyer getrennte Wege gehen. Für diesen Donnerstag haben die Blauen um 14.30 Uhr zu einer außerplanmäßigen Pressekonferenz ins Gazistadion eingeladen. Als einziger Gesprächspartner steht Präsident Rainer Lorz zur Verfügung. Wenn nicht alles täuscht, wird er die Trennung verkünden.

Zeyer war für eine Stellungnahme am Donnerstag zunächst nicht zu erreichen. Auch Trainer Alfred Kaminski steht unter Druck. Er tritt mit den Kickers an diesem Freitag (19 Uhr) bei Schlusslicht FC Nötingen an. Verlieren ist verboten.