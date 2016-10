1. FC Saarbrücken zu Gast Die Stuttgarter Kickers im Liveticker

Von red 04. Oktober 2016 - 16:00 Uhr

Am 13. Spieltag der Regionalliga empfangen die Stuttgarter Kickers den 1. FC Saarbrücken. Wir haben den Liveticker zur Partie für Sie.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers haben am 13. Spieltag einen richtig dicken Brocken zu Gast: Der 1. FC Saarbrücken, Tabellenzweiter in der Regionalliga Südwest, macht seine Aufwartung in Degerloch. Für die Blauen wird es nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen wieder einmal Zeit für einen Dreier.

Saarbrücken dagegen siegte dreifach in den letzten fünf Spielen und hat mit 23 Punkten bereits acht mehr als die Kickers auf dem Konto. Der Liveticker hält sie ab 19 Uhr über alle Geschehnisse im Gazistadion auf der Waldau auf dem Laufenden.