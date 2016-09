Liveticker zum Nachlesen Stuttgarter Kickers mit spannendem Remis gegen Ulm

Von red 02. September 2016 - 21:02 Uhr

Die Stuttgarer Kickers haben beim 3:3 gegen den SSV Ulm ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Die Stuttgarter haben im Heimspiel gegen den SSV Ulm keinen Sieg geschafft - das Team von Trainer Alfred Kaminski erlebte beim 3:3 gegen den SSV ein Wechselbad der Gefühle.

Den frühen Rückstand konnten die Blauen noch drehen, gingen mit einer 2:1-Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte konnte der SSV Ulm dann allerdings zwei Mal ausgleichen und so wurde es nichts mit dem zweiten Saisonsieg.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.