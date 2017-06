Stuttgart Zwei große S-Bahn-Störungen legen Verkehr lahm

Von red 17. Juni 2017 - 20:26 Uhr

S-Bahn-Fahrer in Stuttgart und der Region mussten am Samstag teilweise viel Geduld mitbringen. Foto: dpa

In Stuttgart ist es am Samstag mehrfach zu massiven Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr gekommen. Dafür gab es mehrere Gründe.

Stuttgart - Gleich zweimal kam es am Samstag in Stuttgart und der Region zu erheblichen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Wie ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegenüber unserer Online-Redaktion bestätigt, kam es zunächst von etwa 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr zu einer Oberleitungsstörung auf den Linien S1, S2 und S3. Der Grund dafür: Mehrere Luftballons hatten sich in der Oberleitung zwischen den Haltestellen Rohr und Flughafen verfangen.

Am Abend gab es dann eine weitere Störung, die von 19.10 Uhr bis 20.10 andauerte und bei der die komplette Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und der Schwabstraße gesperrt werden musste. Schuld war ein Feueralarm an der Haltestelle Stadtmitte. Nach unseren Informationen hatte dort ein Mülleimer gebrannt und es war zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr hatte den Brand aber relativ schnell im Griff.

Klar ist: S-Bahn-Reisende mussten am Samstag viel Geduld im Nahverkehr mitbringen. Zumal die beiden Störungen weit über die eigentliche Dauer Auswirkungen hatten.