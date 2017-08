Stuttgart-Vaihingen Brand in Schulgebäude

Von red/pol 20. August 2017 - 08:55 Uhr

In einem Gewächshaus an einer Schule in Stuttgart-Vaihingen bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte können ein Übergreifen auf das Schulgebäude nicht mehr verhindern.





Stuttgart-Vaihingen - Feuer an der Michael-Bauer-Schule in Stuttgart-Vaihingen am frühen Samstagabend: Ein Passant bemerkte den Brand und alarmierte um 18.43 Uhr die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer schon auf das benachbarte Schulgebäude ausgebreitet. Entgegen anfänglicher Annahmen befanden sich jedoch keine Personen mehr im Gebäude.

Die Löscharbeiten wurden erschwert, da sich das Feuer unter der Dachverkleidung ausgebreitet hatte und diese zunächst entfernt werden musste.

Zur Brandursache konnten die Experten noch nichts sagen. Es entstand ein sachschaden von etwa 260.000 Euro.