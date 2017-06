Stuttgart-Süd Kinder sexuell beläsigt – Zeugen gesucht

Von red 15. Juni 2017 - 10:51 Uhr

Eine Nachbarin konnte den Mann beschreiben, die Polizei sucht weitere Zeugen. Foto: dpa

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch zwei Kinder unsittlich angesprochen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Stuttgart-Süd - Am Mittwoch hat ein unbekannter Mann zwei sieben Jahre alte Mädchen unsittlich angesprochen. Die Kinder spielten laut Polizei gegen 17 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Hahnstraße und der Bachwiesenstraße, als sie der Mann fragte, ob sie sich auf seinem Handy ein Video anschauen wollten. Noch bevor sie antworten konnten, zeigte er ihnen einen Film, in dem ein Pärchen sexuelle Handlungen vornahm. Anschließend entfernte er sich in Richtung Bachwiesenstraße.

Polizei ruft Zeugen auf

Eine Nachbarin, die erst im Nachhinein von dem Vorfall erfuhr, konnte den Täter wie folgt beschreiben: 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, dünne, hagere Statur und dunkelblonde, gelockte Haare. Bekleidet war er mit einer langen Hose und einem grauen oder blauen T-Shirt mit Aufdruck im Brustbereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.