Stuttgart-Mitte Junger Mann von Unbekannten ausgeraubt

Von red/pol 07. Mai 2017 - 11:15 Uhr

Die Polizei sucht drei Unbekannte RäuberFoto: dpa

Ein junger Mann verlässt eine Kneipe in Stuttgart-Mitte und wird von drei Unbekannten ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Stuttgart - Ein junger Mann wurde nach dem Verlassen einer Gaststätte an der Steinstraße in Stuttgart-Mitte am frühen Sonntagmorgen um 03.55 Uhr von drei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt. Der offenbar unter Alkoholeinwirkung stehende 21-Jährige wurde von den Männern zunächst nach Zigaretten gefragt.

Als er ihnen diese geben wollte, drückten sie ihn an die Hauswand und entrissen ihm den Rucksack, in dem sich ein Handy sowie Bargeld befanden. Von den drei Unbekannten ist lediglich bekannt, dass sie eine dunkle Hautfarbe haben – nach Aussagen des Opfers könnte es sich um Afrikaner handeln. Sie flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711-89905778.