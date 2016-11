Stuttgart Kran muss Auto aus Gleisbett befreien

Von red/kaf 18. November 2016 - 22:39 Uhr

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in das Gleisbett der Stadtbahnlinie U15 gefahren und das Auto hat sich wohl so verkeilt, dass nur noch ein Abschleppwagen mit einem Kran weiterhelfen konnte. Die Strecke war für längere Zeit gesperrt.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Freitagabend landete ein Autofahrer bei Stuttgart-Stammheim im Gleisbett der Stadtbahnlinie U15 und konnte wie die Polizei berichtet, nur noch mit einem Abschleppwagen mit Kran aus der Lage befreit werden.

Mehr zum Thema

Warum der Autofahrer auf die Gleise gefahren ist, konnte die Polizei nicht sagen. Für die Stadtbahn U15 hatte dieser Vorfall allerdings langanhaltende Konsequenzen: Etwas mehr als eine Stunde ging zwischen den Haltestellen Salzwiesenstraße und Stammheim wie der VVS berichtet nichts mehr. Die Strecke war für die Stadtbahn bis kurz vor 21.30 Uhr gesperrt.

Im Gleisbett soll nach ersten Informationen kein Schaden entstanden sein, das Auto soll kleinere Schäden von dem Unfall davon getragen haben.