Stuttgart Feinstaub-Wert sinkt unter Höchstgrenze

Von red/dpa 26. November 2016 - 09:54 Uhr

Der neue Feinstaubalarm in Stuttgart gilt seit Montag.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seit Montag gilt in Stuttgart der neue Feinstaubalarm. Nun ist die Feinstaubbelastung in der Landeshauptstadt erstmals in dieser Woche unter die zulässige Höchstgrenze gefallen.

Stuttgart - Die Feinstaubbelastung in Stuttgart ist erstmals seit dem Feinstaubalarm in dieser Woche unter die zulässige Höchstgrenze gefallen. Die Messstation am Neckartor zeigte für Freitag 45 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an. Die EU erlaubt 50 Mikrogramm. Der neue Feinstaubalarm in Stuttgart gilt seit Montag.

Am Wochenbeginn war die Belastung mit 128 Mikrogramm mehr als doppelt so hoch gewesen wie erlaubt. Am Dienstag stieg der Wert weiter an - am Neckartor wurden 131 Mikrogramm gemessen. Am Mittwoch und Donnerstag sank die Konzentration dann auf 116 beziehungsweise 74 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Anstieg der Werte erwarten lässt. Autofahrer sind dann aufgerufen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch sogenannte Komfortkamine, die nicht zum Heizen nötig sind, sollen nicht benutzt werden.