Feinstaub in Stuttgart Feuerwerk belastet Luft in der Stadt

Von red/dpa 01. Januar 2017 - 12:18 Uhr

Am Silvestertag ist in Stuttgart erneut eine erhöhte Feinstaubkonzentration gemessen worden. Eine durch das Feuerwerk noch höhere Belastung hatten Experten bereits vorausgesagt.





Stuttgart - Am Silvestertag ist in Stuttgart erneut eine erhöhte Feinstaubkonzentration gemessen worden. 51 Mikrogramm der Partikel zeigte die Messstation am Neckartor, die laut Verkehrsministerium für etwa fünf Kilometer Straßen in Stuttgart repräsentativ ist.

Eine durch das Feuerwerk noch höhere Belastung hatten Experten für die Silvesternacht vorhergesagt. Ergebnisse dazu wurden für Montag erwartet.

Nach EU-Vorgaben darf die Belastung an maximal 35 Tagen über 50 Mikrogramm liegen. Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz zählte am Neckartor bis zum 6. Dezember 47 Überschreitungen. Der Standort ist wegen des hohen Verkehrsaufkommens besonders belastet.