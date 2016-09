Stuttgart-Degerloch Mann befriedigt sich vor fünf Mädchen

Von red 17. September 2016 - 12:47 Uhr

In Degerloch hat sich ein Mann vor jungen Mädchen befriedigt.Foto: dpa

In Stuttgart-Degerloch hat sich ein Mann vor 14 bis 15 Jahre alten Mädchen in den Schritt gefasst und gestöhnt. Als die Mädchen daraufhin schrien, entfernte sich der Mann.

Stuttgart-Degerloch - Ein Mann hat sich am Freitagabend in Degerloch vor fünf Mädchen in den Schritt gefasst, an seinem Geschlechtsteil manipuliert und dabei gestöhnt. Die 14 bis 15 Jahre alten Mädchen befanden sich gegen 17.20 Uhr hinter dem Kinder- und Jugendhaus an der Oberen Weinsteige und schauten in Richtung Josefstraße, wo sie den Mann sahen. Als sie daraufhin zu schreien begannen, entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Die Mädchen beschrieben den Mann laut Polizei wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, leicht untersetzte Figur. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie eine dunkelblaue Hose und führte einen auffallend blockförmigen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise zu der Person nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.