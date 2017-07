Stuttgart Anti-Erdogan-Protest mit 750 Teilnehmern

Von red/lsw 08. Juli 2017 - 21:17 Uhr

In Stuttgart ist es am Samstag zu einer Kundgebung gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gekommen.





Stuttgart - Zu einem Protestmarsch gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben sich am Samstag in Stuttgart rund 750 Teilnehmer versammelt. Erwartet worden waren vom Veranstalter - der türkischen Oppositionspartei CHP - 2000 Menschen. Nach Polizeiangaben verlief die Aktion bis kurz vor Schluss friedlich.

Die größte türkische Oppositionspartei CHP will ihren mehr als 400 Kilometer langen Protestmarsch von Ankara nach Istanbul mit einer Großkundgebung abschließen. Die Partei erwartete „mindestens eine Million“ Menschen zu der Versammlung am Sonntag im Istanbuler Stadtteil Maltepe. Parteivorsitzender Kemal Kilicdaroglu führt den „Gerechtigkeitsmarsch“ seit 15. Juni an. Auslöser des Protestmarsches war die Verurteilung des CHP-Abgeordneten Enis Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimnisverrats.