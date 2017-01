Stuttgart 235 000 Besucher bei Reisemesse CMT

Von red/dpa 22. Januar 2017 - 18:26 Uhr

Zahlreiche Besucher informieren sich über Reisen auf der CMT.Foto: dpa

Die Reisemesse CMT hat in Stuttgart mehr Besucher angelockt, als erwartet. Mit 235 000 Besuchern konnten die Veranstalter die Besucherzahlen vom Vorjahr übertreffen.

Stuttgart - Die Reisemesse „Caravan Motor Touristik“ hat in diesem Jahr mehr Besucher als 2016 angezogen. Wie die Messe Stuttgart am Sonntag zum Abschluss mitteilte, wurden in neun Tagen „äußerst zufriedene Aussteller“ und 235 000 Besucher gezählt. Im Vorjahr waren es 220 000. Das liegt aber noch unter dem Rekord von 240 000 im Jahr 2015.

Mehr zum Thema

Die Schau auf gut 105 000 Quadratmetern ist die größte deutsche Publikumsmesse für Reisen und Campingfahrzeuge. Auf der Messe waren 850 Wohnmobile und Wohnwagen zu sehen. Vor allem die Töchtermessen Fahrrad- und Erlebnisreisen mit Wandern, die Golf- und Wellnessreisen sowie die Kreuzfahrt- und Schiffsreisen hätten sich „prächtig“ entwickelt.