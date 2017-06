Stromausfall in Stuttgart Vaihinger Freibad bleibt zu

Von Wenke Böhm 18. Juni 2017 - 18:32 Uhr

Sonne, Wärme, Freibad? Von wegen. Ausgerechnet am letzten Ferientag ging im Vaihinger Freibad gar nichts mehr. Die Bäderbetriebe hoffen darauf, am Montag wieder öffnen zu können.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Enttäuschte Gesichter statt kühler Erfrischung: Badefreunde und Wasserratten haben am Sonntag am Freibad Rosental in Vaihingen völlig überraschend vor verschlossenen Toren gestanden. Der Grund war ein Stromausfall, der laut Homepage von Stuttgart-Netze bis gegen 17 Uhr noch nicht behoben war.

Mehr zum Thema

Die Störungsmeldung ging demnach bereits um 5.14 Uhr am Morgen ein. „Deshalb konnten wir um 9 Uhr gar nicht erst aufmachen“, erklärte Bäderchef Alexander Albrand. Denn wenn die Technik nicht tut, ist ans Schwimmen nicht zu denken. „Die Badewassertechnik muss laufen.“ Nach Gesprächen mit Besuchern habe es wohl auch im Wohngebiet rundum Stromausfälle gegeben. Vom Netzbetreiber war am Sonntag keine telefonische Auskunft zu bekommen.

Der Bagger musste kommen

Während die Häuser recht bald wieder Strom gehabt hätten, sei beim Bad „die Situation schwieriger“, sagte Albrand. Die Leitung müsse wohl neu verlegt werden. Stuttgart-Netze ist noch am Sonntag mit einem Bagger angereist und hat gleich hinter dem Hallenbad damit begonnen, die Erde aufzureißen. Da das Freibad etwas abseits liege, hätten sie ihre Kunden nicht nur am Tor, sondern auch vorher schon an einer Litfaßsäule auf die unerwartete Schließung hingewiesen, erklärte der Bäderchef. Einige seien nach Möhringen ausgewichen, andere hätten sich auch auf den Weg zum Killesbergfreibad gemacht. Dass das Freibad den ganzen Tag geschlossen bleiben werde, zeichnete sich am frühen Nachmittag ab. Albrand zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Arbeiten des Strombetreibers am Sonntag abgeschlossen werden können. Dann müssten noch ihre Systeme durchgeprüft werden, um Folgeschäden auszuschließen. „Wir wollen am Montag um 7 Uhr gern wieder öffnen“, sagte er.