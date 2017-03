Streit in Asylunterkunft in Auenwald Mit heißem Wasser attackiert

Von wei 23. März 2017 - 12:38 Uhr

Die Polizei ist am Mittwoch zu einer Asylunterkunft in Auenwald ausgerückt.Foto: geschichtenfotograf.de

Am Mittwoch hat im Rems-Murr-Kreis ein Asylbewerber einen Mitbewohner mit heißem Wasser verbrüht. Die beiden Männer waren wegen der Küchenbenutzung in Streit geraten.

Auenwald - Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in der Hügelstraße in Auenwald (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zwei männliche Bewohner waren laut einem Polizeisprecher in Streit geraten, als ein 20-Jähriger die Küche benutzen wollte und ein 26-jähriger Mitbewohner es ihm nicht erlauben wollte. Es kam zu einem Streit, der sich zu einem Handgemenge hochschaukelte. Der 20-Jährige griff zu einem Topf mit heißem Wasser und übergoss seinen Kontrahenten, der Verbrühungen erlitt. Der 20-Jährige bekam eine Kratzwunde ab. Die Polizei stellte fest, dass sich der Jüngere gar nicht in der Unterkunft hätte aufhalten dürfen: Er war eigentlich einem anderen Asylheim zugewiesen. Er erhielt zusätzlich zur Strafanzeige einen Platzverweis.

