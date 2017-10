Stranger Things Netflix-Serie gibt es jetzt als Game

Von red 05. Oktober 2017 - 14:17 Uhr

Seit gestern auch als App auf dem Markt ist die beliebte Netflix-Produktion „Stranger Things“. Foto: YouTube

Die Wartezeit auf neue Staffeln der Lieblingsserie kann für Fans eine ganz schöne Folter sein. Um die Zeit zu verkürzen, gibt es eine der beliebten Netflix-Produktionen jetzt als Game für Android und iOS.

Stuttgart - Erst kürzlich war die Netflix-Produktion „Stranger Things“ für den Golden Globe Award in der Kategorie „Beste Serie-Drama“ nominiert. Am 27. Oktober kommt die, von den Fans lang ersehnte, zweite Staffel heraus und kann über den Streamingdienst Netflix angeschaut werden. Um die restliche Wartezeit für Fans etwas angenehmer zu gestalten, gibt es seit kurzem ein Mobile-Game zu der beliebten Mystery-Serie. Das Spiel ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Das Spiel ist gratis und versteckte Kosten wie bei anderem Mobile-Games soll es nicht geben.

Spiel ist im Retro-Stil gestaltet

Genau wie in der Serie, befindet man sich im Spiel in der fiktiven Stadt Hawkins im Jahr 1984. Der Spieler muss verschiedenste Aufgaben lösen, profitiert dabei von den Fähigkeiten der Charaktere und findet sich an vielen bekannten Orten der Serie wieder. Eine Besonderheit ist die Gestaltung im Retro-Look. Die grafische Darstellung von „Stranger Things – The Game“ ist grob pixelig und erinnert an frühere Gameboy-Spiele. Für alle Anhänger der Serie, die nicht genug bekommen können, ist das Spiel auf jeden Fall eine tolle Abwechslung während der Wartezeit. Interessierte sollten sich den Trailer unbedingt anschauen: