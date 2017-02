Stoff für Albträume Arzt findet lebende Kakerlake in Kopf von Patientin

Von red/AFP 09. Februar 2017 - 10:56 Uhr

Die abenteuerlustige Küchenschabe hatte sich bis fast zur Schädelbasis vorgearbeitet (Symbolbild).Foto: dpa

Es ist ein Stoff für Albträume: Der Juckreiz hinter den Augen treibt eine Frau in Indien fast in den Wahnsinn. Was sich in ihrem Kopf abspielt, ist unfassbar.

Neu Delhi - Es ist ein Stoff für Albträume: Eine Kakerlake kriecht im Schlaf in die Nase eines Menschen, gräbt sich tief ein und treibt den ahnungslosen Wirt beim Aufwachen wegen eines Juckreizes hinter den Augen fast in den Wahnsinn. Für eine Frau im Süden Indiens wurde diese Horrorgeschichte Realität. Weil sie beim Erwachen einen unangenehmen Schmerz hinter den Augen spürte, ging die 42-Jährige in die Universitätsklinik Stanley in Chennai.

Nach einer Nasendusche wurde die Frau wieder nach Hause geschickt, doch die Beschwerden blieben. Als die Frau wieder vorstellig wurde, nahm sich der Hals-Nasen-Ohren-Spezialist M.N. Shankar ihrer an. Als er mit einem Endoskop die Nase seiner Patientin absuchte, entdeckte er das Übel: „Ich sah ein paar kleine Beinchen zappeln“, berichtet Shankar der Nachrichtenagentur AFP. Schließlich wurde ihm klar, dass „ich auf das Hinterteil einer Kakerlake blickte“, erinnerte sich der Mediziner schaudernd.

Fast zur Schädelbasis vorgearbeitet

Die abenteuerlustige Küchenschabe hatte sich bis fast zur Schädelbasis vorgearbeitet. So etwas habe er in 30 Jahren Praxis noch nie gesehen, beteuerte Shankar. Er holte die immer noch lebende und zappelnde Kakerlake mit einem staubsaugerähnlichen Instrument aus dem Kopf seiner Patientin. Der Frau ging es nach dem etwa 45 Minuten dauernden Eingriff gut. Allerdings sei es ihr „peinlich“ gewesen, dass sie eine Küchenschabe in ihrer Nase beherbergt habe, sagte der Arzt.