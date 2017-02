Grausiger Fund in Stuttgart-Ost Ehepaar liegt tot in der Wohnung

Von wdo 26. Februar 2017 - 23:45 Uhr

Kripobeamte und Kriminaltechniker sichern im Wohnhaus in der Straße Im Buchwald die Spurenlage.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Mit einem noch rätselhaften Todesfall muss sich seit Sonntagabend die Stuttgarter Kriminalpolizei beschäftigen: In einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Osten wurde ein Ehepaar tot gefunden.

Stuttgart - Die Nachbarn hatten sich schon gewundert, dass seit längerem die Post nicht mehr geleert wurde – seit Sonntag ist es eine traurige Gewissheit: In einem Mehrfamilienhaus in dem ruhigen Wohngebiet im Buchwald im Stuttgarter Osten wurde ein Ehepaar tot gefunden. Ein stiller Tod. „Es gibt kein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen“, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage am Abend.

Der Briefkasten vor der Haustür des dreigeschossigen Wohngebäudes an der Straße Im Buchwald ist nicht sonderlich tief, und wenn sich viel Post ansammelt, quillt der Kasten schnell über. Daher fiel es auch bald auf, dass sich ein Ehepaar in dem Sechs-Parteien-Haus schon lange nicht mehr hatte sehen lassen. Am Sonntag gegen 17 Uhr wurde schließlich die Polizei verständigt. Und die fand die beiden leblos in der Wohnung im ersten Stock.

Ein trauriges Wochenende

Über die mögliche Todesursache wollte die Polizei keine Angaben machen. Weder ob es sich um einen erweiterten Suizid oder einen möglichen Unfall, etwa durch einen Schmorbrand, handeln könnte. Die Beamten der Kriminaltechnik sicherten bis in die späten Abendstunden Spuren.

Ein trauriges Wochenende für die Polizei. In Reichenbach im Kreis Esslingen ermittelt die Kripo wegen eines tödlichen Ehedramas. Ein 34-Jähriger soll seine 32-jährige Ehefrau getötet haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die beiden haben zwei minderjährige Kinder, die vorerst bei Verwandten untergekommen sind.