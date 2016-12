Staus zu Silvester Auf diesen Strecken kann es eng werden

Von red/dpa 30. Dezember 2016 - 13:18 Uhr

Am Wochenende sorgen das Ferienende in manchen Bundesländern sowie der Ausflugsverkehr über Silvester für volle Straßen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Am Wochenende sorgen das Ferienende in manchen Bundesländern und Ausflugsverkehr über Silvester für volle Straßen in Baden-Württemberg. Lesen Sie hier, welche Strecken besonders betroffen sind.

Stuttgart - Der Jahreswechsel und das Ende der Weihnachtsferien in manchen anderen Bundesländern sorgen für verstärkten Verkehr auf den baden-württembergischen Straßen. Außerdem werde mit regem Ausflugsverkehr gerechnet, teilte das Innenministerium am Freitag auf seiner Webseite mit.

Als besonders staugefährdet gelten nach Angaben eines Sprechers folgende Strecken:

- A5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden

- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld

- A7 Würzburg - Füssen/Reutte i.T. zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen

- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost

- A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg sowie zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg sowie im Bereich Kreuz Hegau

- B31 Lindau - Friedrichshafen - Stockach