Statistiken zum VfB Stuttgart Tore, Einsätze, Karten - alles zum Durchklicken

Von red 25. Mai 2017 - 08:14 Uhr

Der VfB Stuttgart hat die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Aufstieg beendet. In unserer großen Statistik-Übersicht bieten wir einen Blick auf die interessantesten Werte der Saison.

Stuttgart - Es lässt sich nicht leugnen: Der VfB Stuttgart steht nach einer furiosen und zum Teil hektischen Saison wieder als Erstligist fest. Dafür sprechen auch viele Zahlen und Statistiken, die sich über die Saison angesammelt haben.

In unserer großen Übersicht bieten wir Ihnen alle möglichen Daten und Fakten zur Aufstiegssaison 2016/2017 zum Durchklicken. Viel Spaß. Und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse daraus, was der VfB in der kommenden Saison vielleicht noch besser machen muss.