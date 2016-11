Staatsanwaltschaft und Polizei verkünden Joggerin aus Endingen wurde Opfer eines Sexualverbrechens

Von red/dpa/lsw 11. November 2016 - 13:34 Uhr

In diesem Weinbaugebiet wurde die 27-Jährige gefunden.Foto: dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Freitag bekannt gegeben, dass die getötete Joggerin Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Einen Tatverdächtigen gibt es noch nicht. Ob es Verbindungen zu dem Fall der getöteten Studentin aus Freiburg gibt, werde untersucht.

Endingen - Die vermisste 27-jährige Joggerin in Endingen bei Freiburg ist Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Die junge Frau wurde getötet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Endingen mit. Es gebe bislang noch keinen Tatverdächtigen. Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag allein zum Joggen aufgebrochen und wollte nach einer Stunde wieder zu Hause sein. Sie kehrte jedoch nicht zurück. Ihre Leiche wurde am Donnerstag von Polizisten in einem kleinen Waldstück des Ortes gefunden worden. Nach ihrem Verschwinden hatte die Polizei tagelang nach der Frau gesucht.

Mehr zum Thema

Die Polizei hat in dem Fall eine 40 Beamten zählende Sonderkommission gebildet. Geprüft werde vor allem, ob es einen Zusammenhang zu anderen Fällen gebe. In 30 Kilometer von Endingen entfernten Freiburg war Mitte Oktober eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und getötet worden. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Parallelen würden nun untersucht, hieß es. Konkrete Hinweise darauf gebe es bislang nicht.