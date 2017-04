Baden-Württemberg Flammen von Bus setzen Haus in Brand - Familie verliert Zuhause

Von red/dpa 28. April 2017 - 07:35 Uhr

In St. Leon Rot gerät ein Linienbus in Brand. Die Flammen machten das Haus einer dreiköpfigen Familie unbewohnbar. Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.





3 Bilder ansehen

St. Leon-Rot - Ein Linienbus und ein Wohnhaus sind in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) von Flammen komplett zerstört worden. Ein technischer Defekt löste nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend den Brand am Bus aus, wie die Polizei mitteilte.

Mehr zum Thema

Der Fahrer und ein Passagier konnten den Bus verlassen, bevor das Fahrzeug komplett in Flammen stand. Das Feuer griff auf ein anliegendes Wohnhaus über. Die Flammen machten das Haus einer dreiköpfigen Familie unbewohnbar. Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Eines ist nur noch in Teilen bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.