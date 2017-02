Sprengung in Ludwigsburg Viel Pyrotechnik und ein lauter Knall

Von Ludwig Laibacher 11. Februar 2017 - 17:41 Uhr

Großes Spektakel für 2000 Schaulustige: Mit einem gewaltigen Rums ist am Samstag der 30 Meter hohe Siloturm am ehemaligen Baywa-Areal in der Ludwigsburger Weststadt gesprengt worden.





Ludwigsburg - Der Rums war gewaltig, die Staubwolke danach auch: Pünktlich um 15 Uhr ist am Samstag der 30 Meter hohe Siloturm am ehemaligen Baywa-Areal in der Ludwigsburger Weststadt gefallen. Für die rund 2000 Schaulustigen, die laut Polizei zur Sprengung gekommen sind, war es ein Spektakel, für das Bauunternehmen Strenger das Startsignal für den Neubau auf dem knapp zwei Hektar großen Areal.

Die Experten von der Thüringer Sprenggesellschaft aus Kaulsdorf hatten den Abriss akribisch geplant und das Gelände weiträumig abgesichert. Und sie hatten dafür gesorgt, dass die meisten Beobachter auf der Seite der Straße im Muldenäcker Position bezogen. Für viele bedeutete das allerdings, dass sie durch schlammiges Gelände waten mussten. Spreng- und Immobilienfirma ließen es sich nicht nehmen, dem Schauspiel mit filmreifer Pyrotechnik noch mehr Dramatik zu geben: Kurz vor der eigentlichen Explosion wurden magentafarbene Rauchwolken gezündet und eine e benzingefüllte Beutel in Brand gesetzt.

Turm fällt im rechten Winkel

Überraschend für viele Zuschauer: Der Turm neigte sich zwar, aber er fiel nicht völlig in sich zusammen. Als sich nach wenigen Minuten die große Wolke aus Schutt und Staub gelegt hatte, sah man das Bauwerk auf der Seite liegen – aber im wesentlichen noch immer an einem Stück.

Ursprünglich wollte der Sprengmeister , den Siloturm so zum Einsturz zu bringen, dass er längs der Schönbeinstraße fällt. Doch dagegen hatten einige Anwohner protestiert. Sie befürchteten, die Druckwelle könne an ihren Häusern Schäden anrichten. Darum war in den Tagen vor der Sprengung das Konzept noch einmal überarbeitet und mit einem neuen Fallwinkel kalkuliert worden. Nun sollte das 30 Meter hohe Silo im rechten Winkel zur Schönbeinstraße fallen – was auch geglückt ist.

Dazu musste jedoch ein neues Fallbett eingerichtet und eine 35 Meter lange Fallgrube ausgehoben werden. Die Mehrkosten dafür betrugen nach Aussage der Firma Strenger 20 000 Euro. Außerdem waren Anwohner angehalten, nicht nur ihre Fenster zu schließen, sondern auch die Rollläden herunterzulassen. Nach Aussage der Polizei, die mit drei Streifen vor Ort gewesen ist, wurde in der Nachbarschaft nichts in Mitleidenschaft gezogen. „Es gab keine besonderen Vorfälle“, sagte ein Polizeisprecher später am Samstagnachmittag.

An der Stelle, an der sich das ehemalige Baywa-Areal befunden hat, soll das sogenannte Stadtquartier 2020 entstehen, sagte Investor Karl Strenger, der das Gelände 2012 gekauft hat. Da auch er sich persönlich noch an vieles aus dieser Geschichte erinnern könne, habe er ein Interesse daran, dass bald auch eine Dokumentation über dieses Gelände geben werde.

Wohnen und Gewerbe

Auf einer Fläche von 1,7 Hektar sollen Wohnen und Bauen nebeneinander existieren. „Zunächst war es so, dass die Stadtverwaltung dort nur Gewerbe ansiedeln wollte und wir nur Wohnen“, sagte Strenger. Nach langen und harten Debatten habe man sich auf einen Kompromiss geeinigt.

Nun sind insgesamt 109 Wohneinheiten dort geplant. Mit deren Bau solle noch in diesem Sommer begonnen werden, sagte Strenger. Ein Herzstück davon soll ein zehngeschossiges Gebäude sein. „Der Siloturm kommt also wieder zurück“, scherzte Strenger. Für das Gewerbe will er sich noch mehr Zeit lassen. „Wir wollen nicht einfach nur Bürofläche anbieten ohne zu wissen, was daraus in zehn Jahren wird“, sagte der Immobilienunternehmer. Darum werde hierfür demnächst ein gesonderter Wettbewerb ausgeschrieben.

Man müsse die Nähe zu den rührigen Firmen in der Weststadt berücksichtigen, die sich zurzeit in Richtung Industrie 4.0 entwickelten, sagte Strenger. Er wolle erst einmal herausfinden, was sie für nötig halten, was sich in deren Umfeld ansiedeln sollte. Den Anwohnern und künftigen Mietern versprach er, dass sich auf dem ehemaligen Baywa-Areal weder Speditionen noch Produktionsfirmen einmieten werden. Frühestens 2018 werde mit dem Bau von gewerblichen Gebäuden begonnen. Wenn alles gut laufe, könnten wohl schon 2019 die ersten Wohnungen bezogen werden.