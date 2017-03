Grillspaß in Stuttgart Tipps und Tricks für das perfekte Grillerlebnis

Von Beria Barlik 31. März 2017 - 11:23 Uhr

Bei den jährlichen deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaften wird ordentlich gebruzzelt!Foto: dpa

Die Sonne scheint und das Wochenende rückt näher. Wer nun an eine Grillparty denkt, sollte weiterlesen, denn hier verraten wir Ihnen, wie jedes Barbecue gelingt!

Stuttgart - Für die einen ist es der Gemüse-Spieß, für die anderen das Steak. Das Grill-Fieber hat wahrscheinlich jeden schon mal gepackt und wenn die warmen Tage gezählt sind, will man sie umso mehr auskosten. Im Folgenden haben wir Wissenswertes rund um die beliebte Freizeitaktivität für Sie zusammengefasst.

Stuttgart bietet neben dem eigenen Heim viele Möglichkeiten, entspannt im Freien zu grillen. Die zahlreichen Grünanlagen der Stadt verleihen der Freizeitaktivität besonderen Flair. Die schönsten Grillanlagen in Parks und Wäldern haben wir für Sie zusammengetragen:

Doch was wäre ein Grillabend ohne die perfekt gegrillten Lebensmittel? Hier sollte man jedoch auf einiges achten, da kleine Fehler bereits gesundheitsschädliche Folgen haben könnten. Mit den zehn Grill-Geboten wird garantiert nichts mehr schiefgehen!

Konflikte vermeiden

Es kommt schon mal vor, dass man bei sich im Garten grillt und der Rauch beim Nachbar in die Wohnung weht. Da kommt doch die Frage auf: Was darf man und was nicht? Wo sind die Grenzen und was wären Möglichkeiten, um unnötige Konflikte zu vermeiden? Rechtliche Regelungen haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Bei großer Hitze kann der Kreislauf auch mal schlapp machen – insbesondere, wenn man auch noch vor dem heißen Grill steht. Doch was kann man tun, um die Hitze zu überstehen? Da der Körper zu einem sehr hohen Prozentteil aus Wasser besteht, sollte man zunächst genügend trinken. Ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen kann jedoch oft in Vergessenheit geraten, helfen können diese Tipps um einen kühlen Kopf zu bewahren.