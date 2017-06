Sommer-ABC Das sind die Sommertrends von A bis Z

Von Anna Sendler 11. Juni 2017 - 07:00 Uhr

Ob Gemüse-Eis, Gin-Tonic-Coffee oder Elfenschnitt: Der Sommer 2017 bietet wieder einige Überraschungen. Wir haben die verrückten Trends in unserem Sommer-ABC gesammelt.





24 Bilder ansehen

Stuttgart - Was diesen Sommer angesagt scheint - ein alphabetischer Überblick ohne Gewähr:

Mehr zum Thema

A wie Aqua-Fitness:

Freibadbesuch und Ausflüge zum See gehören zum Sommer, angesagt sind jetzt aber auch (sehr anstrengende) Aqua-Fitness-Kurse - also beispielsweise mit speziellen Fahrrad-Ergometern, die im Nichtschwimmerbereich eines Pools stehen. Für Leute, die eher kurz und intensiv - etwa 20 Minuten pro Woche - trainieren wollen, etablieren sich dagegen immer mehr EMS-Studios in den Städten. Bei der Elektro-Muskel-Stimulation sind Menschen verkabelt und führen Übungen mit verstärkenden Stromstößen aus.

B wie Bold-Cut:

männliche Trendfrisur, eine Art Topf-Haarschnitt - gleichlange Deckhaare, aber rundherum über den Ohren ein paar Zentimeter komplett rasiert.

C wie Canada:

Der Staat Kanada feiert 150. Geburtstag im Juli und gilt Szenereiseführern wie „Lonely Planet“ als Trendziel des Jahres.

D wie documenta:

Für viele Kunstliebhaber wird im Sommer während der nur alle fünf Jahre stattfindenden Schau ein Kurztrip nach Kassel zum Pflichttermin (oder nach Athen als zweite documenta-Stadt).

E wie Eis:

Der Verband Uniteis kürte Schokoladensorbet zum „Eis des Jahres“. Auch Gemüse-Eis (Rote Beete etc.) ist im Kommen. Cool ist auch mit Kohlenfarbstoff gefärbtes Vanilleeis in Eisdielen, das dann ganz schwarz zum Beispiel „Darkside“ heißt oder „Asphalt und Beton“.

F wie Fidget Spinner:

Nach dem digitalen Pokémon Go letztes Jahr ist das diesjährige Hype-Spiel analog. Das Drehspielzeug für nervöse Fingerspitzen ist nicht nur auf Schulhöfen der Renner. Die Scheibchen mit Kugellager in der Mitte funktionieren recht simpel. Mittelfinger und Daumen packen in der Mitte zu, dann wird mit dem Zeigefinger fleißig gedreht. Eigentlich soll der Fidget Spinner („fidget“ bedeutet fummeln/herumzappeln; „spinner“ heißt Kreisel) bei der Konzentration helfen, Lehrer beklagen aber das genaue Gegenteil.

G wie Gin-Tonic-Coffee:

Angeblich werden nun zwei Lieblingsgetränke vieler Menschen kombiniert - der Longdrink Gin Tonic und Kaffee. Von der Deutschen Barkeeper-Union heißt es dagegen, das sei mehr Lifestylemagazin-Hype als Trend.

H wie Holzkohlegrill mit Aktivbelüftung:

Die eigentlich teuren rauchfreien Holzkohle-Tischgrills gibt es nun auch beim Discounter.