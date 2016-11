Sexy Wahl Cambridge-Studenten suchen schönsten Po

An der Universität Cambridge geht es derzeit um die heißesten Hinterteile.Foto: Screenshot

Stuttgart - Knackige Hinterteile von Männern und Frauen - und das in den Räumlichkeiten und auf dem Gelände der ehrwürdigen Universität Cambridge. Was es damit auf sich hat? Nachdem erst kürzlich in Brasilien die Frau mit dem knackigsten und heißesten Po überhaupt gewählt wurde, gibt es nun eine ähnliche Wahl in Cambridge.

An der Universität wird der derzeit schönste Po gesucht. Was zu einigen ungewöhnlichen Aufnahmen führt. So sieht man zum Beispiel die Jurastudentin Polly in einem alten Hörsaal. Oder aber der Maschinenbaustudent Nigel auf dem Dach von Cambridge.

Dass dieser Wettbewerb einige Diskussionen auslösen dürfte, ist klar. Abzuwarten bleibt, ob der Trend auch nach Deutschland rüberschwappt.

