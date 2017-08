Serien-Tüv: Marvel’s Defenders Was taugt die neue Marvel-Superheldentruppe?

Von Gunther Reinhardt 16. August 2017 - 17:30 Uhr

Was passiert, wenn Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage und Iron Fist in einen Raum gesperrt werden? Unser Schnelltest verrät, ob es sich lohnt, sich auf die neue Superhelden-Serie „Marvel’s The Defenders“ einzulassen.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Das Leben ist zu kurz, um es mit schlechten Serien vor dem Fernseher zu verschwenden. Unser Schnelltest verrät, ob es sich wirklich lohnt, sich auf eine neue Serie einzulassen. Wir haben für Sie gesehen: die erste Episode von „Marvel’s The Defenders“.

Mehr zum Thema

Die Story in drei Sätzen

Die mürrische Detektivin Jessica Jones (Krysten Ritter), der blinde Anwalt Matt Murdock (Charlie Cox), der enthusiastische Milliardärssohn Danny Rand (Finn Jones) und der coole Barkeeper Luke Cage (Mike Colter) haben nicht wirklich viel gemeinsam. Außer dass sie alle irgendwo zwischen Harlem und Hell’s Kitchen in New York leben, über die eine oder andere Superkraft verfügen und nebenberuflich mehr oder weniger freiwillig Verbrecher jagen. Trotzdem sollen sie jetzt als Team einer Geheimorganisation das Handwerk legen.

Was soll das alles?

Es gibt doch schon die Avengers mit Iron Man, Captain America und Thor oder die Justice League mit Superman, Batman und Wonder Woman. Braucht die Welt wirklich noch eine Superheldentruppe mehr? Ja, unbedingt. Während die Avengers und die Justice League sich als Weltpolizei aufspielen, den Planeten gerne mal vor Bedrohungen aus anderen Galaxien beschützen, machen die Defenders in den Straßen von New York City die Drecksarbeit. Superkräftemäßig spielen sie eher in der Amateurliga. Und statt toller Heldenkostüme tragen sie alle ihre menschlichen Defizite mit sich herum.

Der Satz des Tages

„Sag’ jetzt bloß nicht das H-Wort, ich hab schon genug Kopfschmerzen.“ Jessica Jones will nicht Heldin genannt werden – vor allem, wenn sie einen Kater und ihren morgendlichen Kaffee mit Whisky noch nicht bekommen hat.

Der Schurke des Tage

Ist eine Frau: Sigourney Weaver geht als Alexandra Reid zur Computertomografie, füttert die Tauben im Park, kommandiert ein paar Gangsterbosse herum, lässt die Erde beben – und verzieht dabei keine Miene.

Die Nebendarstellerin des Tages

Jessica Henwick, die (Achtung, Spoiler!) als Nymeria Sand die siebte „Game of Thrones“-Staffel leider nicht überleben wird.

Der Auftritt des Tages

Weil Jessica Jones und Co. nicht viel für Superhelden-Outfits übrig haben und sowieso selten die Klamotten zu wechseln scheinen, muss sich Kostümdesignerin Stephanie Maslansky bei Sigourney Weavers Garderobe austoben und beschert ihr mit einem elegant-extravaganten Mantel einen atemberaubenden klassischen Auftritt.

Wer gewinnt?

Den Autoren der Serie liegt der Zynismus Jessica Jones’ und die Lakonie Luke Cages mehr als die Sensibilität, Zerrissenheit und Religiosität von Matt Murdock und Danny Rand, die sich als ­Daredevil und Iron Fist vor allem vor sich selbst verstecken.

Wer soll das gucken?

„The Defenders“ lässt die vier Helden (sorry, Jessica) aus den Serien „Daredevil“, „Jessica Jones“, „Luke Cage“ und „Iron Fist“ aufeinander los. Wer zumindest einer dieser Serien mochte, wird hier höchstwahrscheinlich nicht Nein sagen können.

Wer nicht?

Alle, die Superhelden nur mögen, wenn diese Kostüme tragen. Am liebsten kunterbunt und hauteng.

Lektion unnützen Wissens

Als die holländischen Entdecker den Ureinwohnern einst die Insel Manhattan abkauften, zahlten sie ihnen lediglich 24 Dollar. „Und das war noch zu viel“, findet Alexandra Reid.

Bingewatch-Faktor?

Die erste „Defenders“-Episode nimmt sich viel Zeit, um die Storys der Protagonisten zu verknüpfen. Sie bleiben zunächst in ihren eigenen ­Geschichten gefangen, begegnen sich nicht einmal. Wer wissen will, passiert, wenn die vier wirklich aufeinander losgelassen ­werden, muss sich bis zur vierten Episode gedulden – so weit haben wir schon einmal vorausgeschaut. Dann endlich wird die ­Serie richtig gut.

Was sind die Alternativen?

Am 25. August veröffentlicht Amazon Prime die ziemlich alberne Superheldenserie „The Tick“. Der „Justice League“-Film kommt am 16. November ins Kino. Der nächste „Avengers“-Film ist für 2019 geplant.

Gesamtnote

2-3

Netflix veröffentlicht am Freitag, 18. August, alle Episoden der ersten Staffel von „Marvel’s The Defenders“.