Serie Gipfeltraum: Ein Blinder auf dem Mount Everest Everest „All inclusive“

Von Markus Brauer 17. Mai 2017 - 14:41 Uhr

Andy Holzer ist der einzige blinde Profi-Bergsteiger Europas. Noch im Mai will er auf dem Gipfel des Mount Everest stehen. Wir begleiten ihn mit einer Serie bei seiner Vorbereitung und beim Weg hinauf in eisige Höhen.





9 Bilder ansehen

Mount Everest - 16. Mai – 44. Tag der Expedition des „Blind Climber“ Andy Holzer und seines Teams auf den Mount Everest.

Mehr zum Thema

Der Sommermonsum rückt näher

Andy Holzer hat in diesem Jahr am Mount Everest dasselbe Problem wie alle Bergsteiger: Das Wetter ist wie verhext. Das schmale Zeitfenster lässt eine Gipfelbesteigung nur im Mai zu. Anfang Juni – also in zwei Wochen – setzt der indische Sommermonsun ein und bringt gewaltige Wassermengen in den Himalaya.

Die hohen Niederschläge halten bis zu September/Oktober an. Neuschnee von drei Metern und mehr täglich sind am Everest ganz normal. Von den Stürmen, die Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern erreichen, ganz zu schweigen. Das Herumklettern auf den Achttausendern des Himalaya und des benachbarten Karakorum ist dann unmöglich

„Das Wetter ist der Schlüsselfaktor“

„Alle Everest Meteorologen sind sich einig: Noch nie hatten sie eine Saison erlebt, in der es so schwierig war Prognosen für den Everest zu erstellen“, berichtet der österreichische Expeditionsveranstalter Furtenbach Adventure aus Innsbruck. „Und sind sie einmal erstellt, kommt doch alles anders. Das Wetter ist diese Jahr definitiv der Schlüsselfaktor.“

„Bis jetzt gab es zwei ganz kurze Wetterfenster, die sowohl von Norden als auch Süden von ein paar wenigen genutzt wurden“, heißt es bei Furtenbach Adventure weiter. Weil es bisher noch kein optimales Wetterfenster gegeben habe, sei das Team immer noch auf Warteposition. „Gambling (Zocken) kann gut gehen, kann aber auch ordentlich in die Hose gehen. Wir sind aufgrund der neuesten Meldungen der Meteorologen zuversichtlich, dass es bald das lang ersehnte Fenster geben wird.“