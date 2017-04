Seltener Auftritt von Brad Pitt Trennung hat deutliche Spuren hinterlassen

Von red/AP 06. April 2017 - 17:44 Uhr

Brad Pitt meidet nach der Trennung von Angelina Jolie das Blitzlichtgewitter der Fotografen. Nun war der Hollywoodstar wieder mal auf einer Premiere in Hollywood zu sehen – merklich dünner und recht schweigsam.





Los Angeles - Hollywood-Star Brad Pitt hat einen zuletzt eher seltenen öffentlichen Auftritt hingelegt. Merklich dünner kam der Schauspieler am Dienstagabend (Ortszeit) in Los Angeles zur Premiere des Films „Die versunkene Stadt Z“ (Originaltitel: The Lost City of Z). Obwohl er von allen Seiten mit Fragen bombardiert wurde, sagte der 53-Jährige bloß: „Hi. Gut, euch alle zu sehen.“

Seit Angelina Jolie im September 2016 die Scheidung von ihm eingereicht hatte, war Pitt kaum noch in der Öffentlichtkeit zu sehen gewesen. Im vergangenen Herbst war er zu vereinzelten Premieren seines Kriegsdramas „Allied - Vertraute Fremde“ gekommen, das sich als Kino-Flop erwies. Bei dem Golden Globes im Januar moderierte er den Film „Moonlight“ an.