Sechs Tipps für alle Nikolaus-Darsteller Der Mann mit dem Bart muss gütig sein

Von Barbara Czimmer-Gauß 06. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Mitra, Mantel, Hirtenstab: So sieht ein stilechter Nikolaus aus.Foto: epd

Was macht den perfekten Geschenkebringer aus? Ein Experte gibt Tipps für alle, die am Nikolaustag ihren großen Auftritt im roten Mantel haben.

Brauchtum - Morgen, Kinder, wird’s was geben! Professionelle und Laiendarsteller strömen am 6. Dezember wieder in die Wohnstuben und geben den Nikolaus. Man kann bei einem solchen Auftritt viel falsch machen: Kinder enttäuschen, ihnen die Illusionen nehmen oder sie gar in Angst und Schrecken versetzen. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Köln hat deshalb eine Nikolaus-Schule gegründet. Ihr Referent Stefan Lesting hat in Stuttgart interessierte Amateure beraten – und einige Tipps verraten, die einen Nikolaus zum perfekten Geschenkebringer machen.