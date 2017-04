Schwerer Unfall in Böblingen Radfahrer zwei Meter mitgeschleift

Von red 14. April 2017 - 18:51 Uhr

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine BMW-Fahrerin hat ihn mit ihrem Auto mitgeschleift.





Böblingen - Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Panzerstraße in Böblingen am Karfreitag kurz vor 16 Uhr ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Die 37-jährige Fahrerin eines BMW X5 fuhr aus der Panzerkaserne auf die Kreisstraße 1057 und wollte nach rechts in Richtung Schönaich fahren. Hierzu musste sie über den parallel zur Kreisstraße am Zaun der Kaserne entlang verlaufenden Radweg fahren.

Beim Überqueren übersah sie den aus ihrer Sicht von rechts kommenden 75-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Das Fahrrad wurde im Bereich des Stoßfängers beim Zusammenstoß verkeilt und noch etwa zwei Meter mitgeschleift. Der Radfahrer, der einen Fahrradhelm trug, erlitt nach ersten Erkenntnissen Verletzungen im Gesicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur ärztlichen Versorgung musste der Notarzt mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen werden. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und einem Rettungshubschrauber sowie insgesamt fünf Mann im Einsatz. Die Polizei war mit drei Fahrzeugen zur Unfallaufnahme vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 1.600 Euro.