Schwäbisch Gmünd Bosch streicht 760 Jobs bei Lenktechnik

Von red/dpa 14. September 2016 - 19:42 Uhr

In Schwäbisch Gmünd werden Lenksysteme gefertigt.Foto: dpa

Der Autozulieferer Bosch streicht im Bereich der Lenktechnik in Schwäbisch Gmünd 760 Jobs. Der Konzern begründet dies mit dem umkämpften europäischen Markt.

Schwäbisch Gmünd - Der Lenktechnik-Experte Bosch AS streicht in den kommenden vier Jahren rund 760 seiner 5500 Stellen im Werk Schwäbisch Gmünd. Man wolle „die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des weltweit größten Werkes wiederherstellen“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Einschnitt berichtet. Bereits im Frühjahr hatte Bosch AS ein Kostensenkungsprogramm angekündigt.

Mehr zum Thema

Um auf dem umkämpften europäischen Markt wieder wettbewerbsfähig zu werden, „müssen wir die Produkt- und Fertigungskosten senken und unsere Produktivität steigern“, sagte Christian Sobottka, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Automotiv Steering (AS) GmbH laut Mitteilung. Bei Elektrolenkungen gebe es einen Preisverfall. Zudem habe der Automobilmarkt zuletzt ein verhaltenes Wachstum gehabt.

Das frühere ZF Lenksysteme war Anfang vergangenen Jahres komplett von Bosch übernommen worden. Bosch AS hat 14 500 Mitarbeiter, davon etwa 6000 in Deutschland.