Schutz vor Einbruch Acht Tipps für ein sicheres Zuhause

Von Andrea Beckmann 30. Oktober 2016 - 07:00 Uhr

Im Schutz der Dunkelheit versuchen viele Langfinger ihr Glück. (Symbolbild)Foto: dpa

Mit der Zeitumstellung hat die dunkle Jahreszeit begonnen, die Einbrecher gerne für ihre kriminellen Zwecke nutzen. Die Polizei erklärt, wie Sie Ihr Zuhause effektiv und ohne zusätzliche Kosten schützen können.

Stuttgart - Die Uhr ist auf Winterzeit umgestellt, jetzt wird es abends wieder früher dunkel - und die Einbrecher in und um Stuttgart haben Hochkonjunktur.

Zwar verzeichnet die Stadt Stuttgart bei den Wohnungseinbrüchen einen erfreulichen Rückgang - die Zahl ist im vergangenen Jahr um fast 30 Prozent zurückgegangen. Doch das ist in den Augen der Polizei kein Grund zur Entwarnung. "Die problematischste Zeit, die dunkle Jahreszeit, fängt jetzt erst an", betont Tobias Tomaszewski, ein Sprecher der Stuttgarter Polizei.

Dabei schützt die Dunkelheit die Täter nicht nur davor, entdeckt zu werden. "Wer jetzt abends durch ein Wohngebiet spaziert, kann leicht am Lichtschein erkennen, ob eine Wohnung verlassen ist oder ob jemand zuhause ist", stellt der Polizeisprecher klar. Das mache den Herbst und den Winter für die Täter so attraktiv.

Dennoch ist ein Schutz vor den ungebetenen Gästen möglich - auch ohne kostspielige Sicherheitstechnik. Diese acht simplen Tipps der Präventionsexperten der Polizei helfen dabei, Ihr Zuhause zu schützen:

Tipp 1: Doppelt hält besser

Wohnungs- und Haustüren sollten immer zweimal abgeschlossen werden. Es genügt nicht, die Tür einfach ins Schloss fallen zu lassen. Die Täter nutzen ein Brecheisen, um Türen aufzuhebeln. Zweimal abschließen heißt, dass der Schließriegel im Türrahmen ist - die Täter brauchen somit länger zum Aufbrechen. Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein.

Tipp 2: Kein Schlüssel-Versteck ist sicher

Schlüssel niemals außerhalb der Wohnung verstecken. So einfallsreich das Versteck auch sein mag - "die finden Täter alles", erklärt der Polizeisprecher.

Tipp 3: Fremde ansprechen

Achten Sie bewusst auf fremde Menschen im Haus oder auf dem Grundstück - und sprechen Sie diese im Zweifelsfall direkt an. "Wenn ein Täter weiß, dass er bemerkt worden ist, wird er im Zweifelsfall weiterziehen", so Tomaszewski.

Tipp 4: Gekippte Fenster sind offene Fenster

Bevor Sie die Wohnung verlassen, sollten alle Fenster und Balkontüren geschlossen werden - selbst dann, wenn Sie nicht im Erdgeschoss wohnen. "In einem Fall ist ein Täter durch das gekippte Klofenster einer Wohnung im dritten Stock eingedrungen - er balancierte in etwa sieben Metern Höhe auf einem Fenstersims", berichtet der Beamte. Um ein gekipptes Fenster zu öffnen, genüge ein Stück Draht - für Profis ein Kinderspiel.

Tipp 5: Nicht die Mittel zum Einbruch liefern

Mülltonnen, Gartenmöbel, Leitern, Rankgerüste für Pflanzen oder Bäume, die nahe am Haus stehen - allesamt praktische Aufstiegshilfen, um auf einen Balkon oder ein höher gelegenes Fenster zu klettern. Um Einbrechern nicht noch die Mittel zum Zweck zu liefern, sollten diese weggeschlossen werden.

Tipp 6: Bewohnten Eindruck vermitteln

Einbrecher meiden Objekte, die belebt aussehen, denn "die Täter wollen grundsätzlich nicht mit den Bewohnern zusammentreffen", erklärt der Polizeisprecher. Rolläden also tagsüber besser oben lassen und mit Zeitschaltuhren an Lampen, Radio und TV das eigene Zuhause bewohnt erscheinen lassen. "Eine brennende Nachttischlampe kann unter Umständen schon ausreichen, um einen Täter abzuschrecken."

Tipp 7: Gute Nachbarschaft

"Passen Sie gegenseitig aufeinander auf", fordert der Experte. Aufmerksame Nachbarn seien manchmal effektiver, als teure Sicherheitstechnik. Die Polizei empfiehlt deshalb, Nachbarn Bescheid zu geben, wenn man für längere Zeit verreist. Bieten Sie umgekehrt auch Ihre Hilfe an - vor allem älteren Menschen.

Tipp 8: Nicht den Helden spielen

Versuchen Sie nicht, einen Einbrecher festzuhalten. "Es lohnt sich nicht, den Helden zu spielen", betont der Polizeisprecher, auch wenn die Täter grundsätzlich nicht auf eine Konfrontation aus seien. Informieren Sie möglichst schnell die Polizei.

Wer in den eigenen vier Wänden kostenlos und individuell zum Thema Einbruchschutz beraten werden möchte, kann sich an die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Stuttgart wenden: Telefonnummer 0711/8990-1230.