Schutz, Symptome, Impfung Was man über Erkältung und Grippe wissen muss

Von bb/dpa 02. November 2016 - 14:16 Uhr

Hier lesen Sie, was sie über Erkältungen und Grippe wissen sollten.Foto: dpa

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Herbstzeit ist immer auch Erkältungszeit. Was kann ich vorbeugend gegen Erkältung tun und wie erkennt man eine ernste Grippe? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um Schnupfen und Influenza.

Stuttgart - Egal ob in Bus und Bahn, in der Schlange an der Supermarktkasse oder bei der Arbeit: es wird wieder geniest, geschnieft und gehustet. Mit dem kühlen und nassen Herbst geht auch die Zeit für Erkältungen und Grippeerkrankungen los. Während erstere meist einfach nur lästig sind und nach einigen Tagen Schonzeit wieder vergehen, sollte man eine Grippe nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Mehr zum Thema

Grippewelle noch nicht in Sicht

Die gute Nachricht für den Moment: Für die alljährliche Grippewelle ist es noch zu früh - sie überrollt das Land meist erst nach dem Jahreswechsel. Die weniger gute: Herbstzeit ist Erkältungszeit. Was kann ich also vorbeugend tun und muss ich schon bei einer Schnupfennase zum Arzt? Und wie unterscheidet sich eine vergleichsweise harmlose Erkältung von einer Grippeerkrankung? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um Schnupfen und Influenza:

Der Hals kratz, der Kopf brummt, man fröstelt und fühlt sich schlapp. Kommen Husten, Heiserkeit und eine Schnupfnase dazu, ist klar: Man hat zumindest eine Erkältung eingefangen. Ist das Kind in den Brunnen gefallen, helfen in der Regel zwei bis drei Tage Ruhezeit zuhause. Geht man zu früh wieder zur Arbeit, kann sich die Erkältung länger hinziehen. Auch die Kollegen sind nicht erfreut über einen schniefenden und niesenden Mitmenschen in nächster Nähe.