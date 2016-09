Stuttgarter Busse und Bahnen Schüler sagen Haltestellen in fünf Sprachen an

Von cuy 13. September 2016 - 10:00 Uhr

Neue Stimmen für die SSBFoto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Zum Schulbeginn begrüßen Kinderstimmen die Fahrgäste in einigen Stuttgarter Stadtbahnen und Bussen – und das nicht nur in der deutschen Sprache.

Stuttgart - Brandon, Albert und Co. führen ein kleines Freudentänzchen auf, als sich die U 5 in Bewegung setzt. Auf der Sonderfahrt von Leinfelden zum Killesberg sind sie die Stars: Die neun Schüler der Internationalen Schule Stuttgart hören als erste Fahrgäste die von ihnen gesprochenen Haltestellenansagen.

Der zehnte Nachwuchssprecher ist bei der Premiere nicht dabei. Er ist mit seinen Eltern in die USA zurückgekehrt. Unter Anleitung von Dorothee Roth, der „Stimme der SSB“, haben die Zehn- bis Zwölfjährigen ihre Ansagen sowohl in Deutsch als auch in ihrer Muttersprache aufgenommen. Die Namen der Haltestellen werden auf Deutsch angesagt, Hinweise auf Anschlüsse etwa aber in anderen Sprachen.

Vom Schulbeginn am Montag, 12. September, bis zum Fahrplanwechsel am 17. Oktober sind die Durchsagen auf den Linien U 5 und U 8 sowie den Buslinien 70, 71 und 72 daher auf Deutsch als auch auf Englisch, Ungarisch, Dänisch und Afrikaans zu hören. „Toll, die eigene Stimme im Zug zu hören, aber auch etwas seltsam“, sagt Emma aus Dänemark.