Schorndorf Frau bei Busunfall schwer verletzt

Von red 30. September 2016 - 21:00 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Mercedes in Schorndorf wurde eine Frau schwer verletzt.Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Mercedes ist eine Bus-Mitfahrerin schwer verletzt worden.

Schorndorf - Zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Linienbus ist es am Freitagnachmittag in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) an der Hohenstaufenstraße gekommen. Dabei wurde eine Mitfahrerin im Bus schwer verletzt.

Der Mercedes-Fahrer wollte gegen 15.06 Uhr links abbiegen, übersah dabei den Bus und kollidierte mit ihm. Eine Frau wurde nach Angaben der Polizei bei dem Aufprall durch den Bus geschleudert und verletzte sich am Kopf. Sie musste ins Schorndorfer Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.