Schorndorf Erst randaliert, dann entblößt

Von dja/wei 31. März 2017 - 16:46 Uhr

Eine Nacht in Polizeigewahrsam hat einen 30-Jährigen offensichtlich nicht gerade beeindruckt.Foto: geschichtenfotograf.de

Nachdem ein 30-Jähriger betrunken randaliert und andere Menschen angegriffen hat, kommt er in Polizeigewahrsam. Am nächsten Tag, gleich nach der Entlassung, fällt er wieder auf – diesmal als Exhibitionist.

Schorndorf - Ein aggressiver und angetrunkener Mann hat von Donnerstagabend bis Freitagmorgen die Polizei in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) auf Trab gehalten. Der 30-Jährige hatte am Abend mit einer Bekannten Alkohol getrunken, war mit dieser gegen 22.15 Uhr in Streit geraten, hatte sie beleidigt und geschlagen. Dabei verletzte er sich selbst, weshalb er mit einem Rettungswagen ins Schorndorfer Krankenhaus gebracht wurde.

Dort musste gegen 23.45 Uhr die Polizei erneut anrücken: Der Mann hatte herumgeschrien und eine 45-jährige Patientin geschlagen. Danach wurde er der Klinik verwiesen. Auf dem Weg in die Stadt schlug der 30-Jährige mit einem Metallstab auf parkende Autos ein. Polizisten erwischten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam.

Damit war die Sache aber nicht zu Ende: Nachdem der Mann am Freitag gegen 8 Uhr entlassen worden war, wurde die Polizei gegen 10 Uhr wieder gerufen, weil er sich im Hammerschlag vor einer Frau und einem Lokführer der Wieslauftalbahn entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0 71 81 / 20 40 zu melden.