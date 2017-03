Schneesturm in den USA Heftiger Blizzard trifft auf die Nordostküste

Von red/Reuters 14. März 2017 - 11:37 Uhr

Nach einem ungewöhnlich milden Winter hat ein heftiger Schneesturm am Dienstag den Nordosten der USA erreicht. Von den Sturm- oder Blizzardwarnungen sind an der Ostküste der USA etwa 50 Millionen Menschen betroffen.





New York/Boston - Der Nationale Wetterdienst warnte in New York, Pennsylvania, New Jersey sowie in fünf weiteren US-Bundesstaaten vor den Folgen des Blizzards. Bis Mittwoch werden bis zu 60 Zentimeter Schnee vorhergesagt. Zugleich sei mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Bereits im Vorfeld des Sturms wurden mehr als 4000 Flüge abgesagt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel konnte wegen des aufziehenden Blizzards nicht in die USA fliegen. Das für Dienstag geplante erste Treffen mit US-Präsident Donald Trump wurde wegen des Wetters auf Freitag verschoben.

Schulen sagen Unterricht ab

Von den Sturm- oder Blizzardwarnungen sind an der Ostküste der USA etwa 50 Millionen Menschen betroffen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief die Menschen auf, soweit wie möglich zu Hause zu bleiben. Öffentliche Schulen sagten in der Stadt am Dienstag den Unterricht ab.

Erste Bilder vom gefallenen Schnee in New York und dem Nordosten der USA sind bereits auf Twitter zu sehen:

Es geht los in New York City. Bis heute Abend über 40 cm Neuschnee in der Stadt möglich! Und das bei Windböen bis 70 km/h. #blizzard #NYC pic.twitter.com/yHBzzAAGT4— Manuel Oberhuber (@manu_bx) 14. März 2017

A snowstorm in the Northeast has placed 31 million people under a blizzard warning https://t.co/LmqzZdOASe pic.twitter.com/SzzRhvzJ7B— CNN (@CNN) 14. März 2017

Nach der Aussetzung von Teilen des U-Bahnbetriebs wurden weitere Ausfälle bei Bussen und Bahnen im Laufe des Tages erwartet. In New York, New Jersey, Pennsylvania und Virginia wurde der Notstand ausgerufen.